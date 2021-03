NVE kjem på tilsyn onsdag

Nyhende

NVE gjennomfører tilsyn ved Okla vindkraftverk for å kontrollere at anleggsarbeidet er i samsvar med konsesjon og godkjende planar. I e-post frå seksjonssjef Øyvind Leirset og senioringeniør Randi Holme til Stad kommune går det fram at tilsynet blir onsdag 24. mars, og med oppmøte ved Falck Renewables vind sine kontor i Ervik. NVE skriv at på grunn av koronarestriksjonar vert Stad kommune invitert til å delta med ein representant og at Statsforvaltaren og Fylkeskommunen dessverre ikkje får høve til å delta på inspeksjonen, men dei vert invitert til å kome med innspel til forhold som bør kontrollerast.