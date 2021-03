Når elektrifisering står i vegen

Nyhende

Tore Storehaug og Trude Brosvik i Kristeleg Folkeparti utfordrar i eit lesarinnlegg blant andre MDG på kvar vi vil ta klimakutta, når vi stiller spørsmål ved å nytte straum frå land til å elektrifisere sokkelen.

Dei to har heilt rett i at utsleppa frå norsk sokkel er monalege. Dei aller vesentlegaste utsleppa frå norsk olje- og gassproduksjon kjem likevel når fossile brennstoff vert brukt, og ikkje i samband med sjølve utvinninga. Det er der den store utfordringa ligg, og det er der det store behovet for omstilling ligg, både i Noreg og i andre land. Korleis vil MDG ta klimakutta? Ved eit reelt grønt skifte, der vi frigjer oss frå avhengigheita av fossile brennstoff.

Og her er det elektrifiseringsparadoksa vert tydelege:

For det fyrste: Ei elektrifisering av sokkelen vil gje ein liten reduksjon i samla utslepp, grunna kvotemekanismar, men vil også flytte ein del av utsleppa frå produksjon til forbruk. Dersom ei elektrifisering av sokkelen samstundes bidreg til å grønvaske norsk petroleumsnæring og til å utvide tidshorisonten for denne, vil dette på sikt kunne gje større utslepp, ikkje mindre.

For det andre: Dersom vi skal elektrifisere oljeplattformer frå land, vil det medføre at store mengder kraft ikkje vil vere tilgjengeleg for nettopp den industrien og nettopp dei arbeidsplassane vi skal leve av etter olja, inklusive nye former for kraftkrevjande industri. Slik kan elektrifiseringa frå land rett og slett stille seg i vegen for anna og meir framtidsretta verksemd. I tillegg vil ho bidra til auka utbyggingspress, både av ny infrastruktur og av ny kraftproduksjon.

For det tredje: Kraft frå land kan brukast betre til å kutte utslepp på land – frå norsk industri, anleggsverksemd og transport. Allereie i dag er kraftoverskotet for lite til å dekke elektrifiseringa som må kome.

Dette tyder ikkje at ei elektrifisering av offshoresektoren med naudsyn er av det vonde. Dersom elektrifiseringa skjer i form av offshore kraftproduksjon frå fornybare kjelder kan dette gje grunnlag for utviklinga av ny og grøn, offshoreretta industri. Det kan fylle ordrebøkene til både gamle og nye industriverksemder og dessutan bidra til viktig teknologiutvikling. Då kan kablar til land både nyttast til balansekraft til sokkelen, og syte for at den nye kraftproduksjonen vert tilgjengeleg på land når sola har gått ned for petroleumsnæringa.

Ei ukritisk fullelektrifisering på sokkelen basert på store mengder elektrisitet frå land er verken framtidsretta industripolitikk eller effektiv klimapolitikk.

For å seie det i klårtekst: Framtida si norske offshorenæring er ikkje ei næring som produserer skitne, fossile brennstoff med lågare utslepp i produksjonsfasa. Det er næringar som produserer rein energi. Og næringar som er reine i alle faser av produktene si levetid. Det bør også ha konsekvensar for korleis vi tenkjer rundt elektrifisering av offshoresektoren.