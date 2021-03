Nyhende

Politiet melder om eit trafikkuhell på Åseneset klokka 03.27 i natt der ein bil med fire personar var involvert. Naudetatane rykte ut og alle fire vart køyrt til sjukehuset i Førde for sjekk. Det er meldt om store materielle skadar.

Åseneset ligg mellom Lote og Hennebygda i Stad kommune. Bilen var på veg i retning Stryn på Fv 698 og hamna utfor vegen om lag 3 kilometer frå Lote ferjekai.

Innsatsleiar for Politiet i Nordfjord, Roger Gundersen, opplyser til Fjordabladet at det er mistanke om promillekøyring og at dei har beslaglagt førarkortet til sjåføren.

Alle dei fire i bilen var av hannkjønn, i 20-åra og framstod som rusa. Bilen hadde først vore i autovernet på den eine sida og hamna halvvegs utfor vegen på den andre sida med fronten ned mot eit berg. Gundersen opplyser at det var veldig store skadar på bilen, men alle dei fire var ute av bilen, oppegåande og framstod ikkje i utgangspunktet som hardt skadde då Politiet kom til staden.