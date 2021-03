Gunnvor Sunde toppar lista

Nyhende

I dag har fylkespartiet Sentrum Vestland vore samla til nominasjonsmøte digitalt og valte sine kandidatar. Gunnvor Sunde, 1.kandidat Sogn og Fjordane og 2. kandidat Hordaland.

‒ For meg er det viktig å få til eit sterkt sentrumsalternativ i norsk politikk. Partiet Sentrum byggjer sin politikk på dei 17 bærekraftsmåla til FN og Menneskerettserklæringa. Eg vil kjempe for likeverd og inkludering og mot utanforskap. Vi må styre landet og verda i ei meir bærekraftig retning som gagnar oss alle, det seier Sunde i ei pressemelding frå partiet.

I partiet er dei svært glade for å nådd ei ny milepæl i arbeidet etter at partiet vart formelt etablert ved nyttårstider. Fylkeslaget er etablert og er godt i gang med sitt arbeid og har også valt sine fremste til Stortingsvalet 2021 for partiet Sentrum Vestland

‒Eg ønskjer meg eit parti som seier ja til å hjelpa så mange me kan klara og ikkje så få me må når ein flyktningleir står i brann, - utan frykt for å mista veljarar til Frp. Eg ønskjer meg eit parti som tør å setja djerve klimamål, utan frykt for kva LO meiner. Og eg ønskjer meg eit parti som snakkar om skeive sine rettar, utan frykt for kva dei kristenkonservative vil sei. Samtidig ønskjer eg meg eit parti som ser trusfridom og religionen sin plass i samfunnet som ein styrke og ikkje ein trussel. Det seier Dag Sele, 1. kandidat Hordaland valkrins.

For Sogn og Fjordane valkrins har nominasjonsmøte valt samrøystes:

1. kandidat: Gunnvor Sunde

2. kandidat: Christian Hammer

3. kandidat: Stein Robert Osdal

4. kandidat: Elisabeth Meling

5. kandidat: Audun Mundal

6. kandidat: Julie Eikeland

7. kandidat: Audun Haddal

8. kandidat: Alice Karina Vervik

9. kandidat: Jan Ove Fjelltveit

10. kandidat: Dag Sele

For Hordaland valkrins har nominasjonsmøte valt samrøystes:

1. kandidat:Dag Sele

2. kandidat: Gunvor Sunde

3. kandidat: Paal Myklebust

4. kandidat: Susanne Feste Ingebrigtsen

5. kandidat: Elisabeth Meling

6. kandidat: Arez Sharif

7. kandidat: Julie Eikeland

8. kandidat: Jan Ove Fjelltveit

9. kandidat: Lars Helle10. kandidat: Marianne B Gammelsæter

11. kandidat: Leif Egil Bjørsvik

12. kandidat: Gunvor Sønnesyn

13. kandidat: Tore Hopperstad

14. kandidat: Audun Haddal

15. kandidat: Katlee Pettersson

16. kandidat: Vetle Karlsen Eide

17. kandidat: Audun Mundal

18. kandidat: Aliz Karina Vervik

19. kandidat: Terje Kallekleiv

20. kandidat: Gunnar Helås

21. kandidat: Trond Gammelsæter

22. kandidat: Stein Robert Osdal