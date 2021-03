Nyhende

– Hovudfokuset vårt er at vi skal halde oss trygge, og at færrast mogeleg skal få korona. Det er litt vanskeleg når det er så mange som er smitta. Difor tykkjer eg at skulane burde ha stengt ned tidlegare, seier Daniel Hildenes, leiar i Stad ungdomsråd til Fjordabladet.