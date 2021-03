Tilbyr søndagstesting

Nyhende

‒ Vi ønskjer å ha agnet ute også i helga. Då sparer vi eit døgn samanlikna med om vi ventar til måndag. Det seier kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld til Fjordabladet.

Testing i helg vert i hovudregelen berre gjort i samband med nødvendig undersøking av legevaktslege. Men på grunn av situasjonen med utbrotet i Stad kommune, vil ein denne helga likevel tilby testing i Selje og på Nordfjordeid søndag ettermiddag. Dette gjeld alle som har eller får symptom på sjukdom.

Nordfjord legevakt kan kontaktast for tildeling av time, og rådet er at ein ved symptom på sjukdom held seg for seg sjølv fram til det har kome negativt svar på testen og du har blitt frisk igjen.

Testane som vert tekne søndag, vil verte analyserte måndag ved sjukehuset i Førde. Svar på desse prøvene kjem måndag kveld.

Fem tilsette og eitt barn har fått påvist smitte Status for covid-19-utbrotet i Stad kommune i kveld, fredag, er at fem tilsette og eitt barn i Selje barnehage har fått påvist smitte.

Testa 316 i går

Ein testar ikkje i Stad kommune i dag, laurdag, på grunn av eit svært stort volum av prøver tekne fredag og avgrensa analysekapasitet ved laboratoriet.

I går, fredag, vart det testa 168 personar på Nordfjordeid og 148 personar i Selje. Prøvesvar er venta i løpet kvelden.

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld reknar med at ein då vil få nokre nye positive. I Selje er ein framleis i ein tidleg fase av smitteutbrotet, og det tek gjerne nokre dagar med testing og karantenesetting før ein har oversikta.

Det ser ut til å vere kopling mellom alle smittetilfella i Selje.

Det er i løpet av den siste tida testa eit stort tal personar på Nordfjordeid, utan at ein har funne smitte som ikkje har samanheng med utbrotet. Unntaket er 6. klassingen som testa positivt. Ein valde difor å teste heile klassetrinnet i går.

18 nye smittetilfelle i Stad kommune Det er i dag, torsdag, påvist 18 nye smittetilfelle med covid-19 i Stad kommune, av desse er 13 i Selje og fem på Nordfjordeid. Dette kjem fram i ei pressemelding frå kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld og ordførar Alfred Bjørlo om status for covid-19-utbrotet i Stad kommune.