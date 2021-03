- Stadhavet er gyteområde for svært mange fiskeslag

Nyhende

Stadhavet er den sentrale delen av det grunne havområdet frå Runde i nord, over Svinøyhavet til sør forbi Bremangerlandet. Gyte- og oppvekstområde for svært mange fiskeslag. Særleg har sild, torsk, sei, makrell, laks og andre havgåande fiskeslag søkt periodisk inn i desse farvatna i store mengder, og har såleis i årtusen tilført mengder av biomasse frå dei store havområda og inn til Norskekysten. Gyteområda men tjukke lag av sildegot utover botnen gjev så oppvekstgrunnlag for andre fiskeslag, botndyr, skalldyr som hummar og krabbe, reker og alle andre. Også fugl og landdyr nyter godt av forgrunnlaget frå havet og til slutt sjølvsagt også vi menneske.

Innsiget frå havet utgjer såleis eit enormt økosystem som i naturleg form har verna seg sjølv, heilt til moderne teknologi først på 1960-talet nesten klarte å utrydde sildestammen. Nedfiska til eksistensminimum miste den evna til generasjoners vandring over havet, og den årvisse tilføringa av protein frå fjerne havområde til Norskekysten tok slutt. Først no etter så mange år ser det ut til at sildestammen veks til og finn igjen det gamle vandringsmønsteret.

I dag finst det teknologi til større inngrep, og det er all grunn til å vere kritiske. Ikkje ein gong det uregjerlege Stadhavet vernar seg sjølv lenger.

Taretråling

Det er særs gledeleg at styremaktene no ser ut til å høyre på kystfolket som har reist seg mot taretråling i sine nærområde. Rett nok har stortaren sitt hovudvekseområde nord og sør for og utom Stad, og stortaren er hardfør og ser ut til å ha god evne til gjenvekst. Men sjølve taretrålinga, botnskrapinga og fjerning av denne 'verneskogen' har store konsekvensar for andre vekster og botndyr, fiskeplassar og som vern mot erosjon av båreslag og tidevassgang. Stad Landskap seier seg glade for at heile området rundt Stad, også Furestranda, og inn forbi Årdalen blir teke med i Maritim verneplan.

Oppdrettsanlegg

Ein har vore kjend med planar om ny oppdrettslokalitet i sjøen ved Dragsfalla. Stad Landskap finn det svært gledeleg at desse planane no vert lagde vekk.

Havvind

Ei tid har det vore forsøk med vindkraftproduksjon på fartøy utfor Stad. Som forsøk er dette akseptabelt. Rikeleg tilgong på vind og ver og sjøgong gjer at ein her får testa både nateriell og produktivitet, men ein vil svært motsetje seg fast etablering av havvindanlegg. Både støy- og vibrasjonsinnverknad på livet i havet er uutforska, og det er heller ikkje råd å utforske i full skala. Nettopp vandringsmønsteret av fiskestimane kan vere meir sårbart enn vi no har oversikt over, og det er all grunn til å ikkje utfordre naturen på dette området.

Attraksjon

Den fri utsikt med små eller ingen inngrep i naturen er av stor verdi for tilreisande, men også for alle oss som bur her. Installasjonar med vindturbinar er sjølvsagt svært øydeleggjande både for freden i fjella og for det folk søkjer av havutsikt. Det som i særleg grad gjer at yngre folk no reiser hit og også vil bu her, er havets frie spel inn mot dei reine, kvite sandstrendene. Og nettopp sandstrendene er lagde fram av sjøen. Ein uoversiktleg kombinasjon av vind, straum og båreslag flytter desse massene ut for så å leggje dei tilbake igjen etter ein vekslande og uutgrunneleg kombinasjon av vind, straum og verforhold. Men fram til no i god balanse. Vi må syte for at ingen ting øydeleggjer sjølvreguleringa i naturen.