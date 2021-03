Prioriterte vegar i Sogn og Fjordane

Nyhende

For Vestland fylke sin del er det største, og mest kostnadskrevjande prosjektet bru over Bjørnafjorden og ny veg over Tysnes og Reksteren. Prosjektet erstattar dagens ferje over fjorden. Med Rogfast og Hordfast utbygd, er det ferjefritt mellom Stavanger og Bergen. Reisetida vil bli redusert med om lag to timer mellom byane. Prosjektet har eit kostnadsanslag på 37,7 milliardar kroner. Det er prioritert byggestart i første seksårsperiode med et statleg bidrag på 1 milliard kroner. I tillegg kjem bidrag frå bompengar.