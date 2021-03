Fem tilsette og eitt barn har fått påvist smitte

Koronautbrotet i Stad

Stad-ordførar Alfred Bjørlo forstår at det er uro i Selje etter at det i går vart påvist 13 nye smittetilfelle i den delen av kommunen. Samla sett er der no 18 personar i isolasjon, kring 150 personar i karantene og fleire hundre personar i ventekarantene i ytre.