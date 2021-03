18 er i isolasjon og kring 150 er i karantene i Selje

Nyhende

Det vart til saman påvist 18 nye smittetilfelle med covid-19 i Stad kommune i går kveld, fem av dei på Nordfjordeid.

18 nye smittetilfelle i Stad kommune Det er i dag, torsdag, påvist 18 nye smittetilfelle med covid-19 i Stad kommune, av desse er 13 i Selje og fem på Nordfjordeid. Dette kjem fram i ei pressemelding frå kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld og ordførar Alfred Bjørlo om status for covid-19-utbrotet i Stad kommune.

‒ Det er eit høgt tal, men alle dei 13 nye tilfella i Selje er knytt til vaksenopplæringa, og 4 av 5 tilfelle i Eid har sete i karantene, kommenterer ordføraren.

På Selje skule er no 4 av ti trinn sett i karantene. Alle elevane på skulen får heimeundervisning i dag.

I Selje er det til saman kring 150 personar i karantene, blant dei fire klasser ved Selje skule og alle barnehagebarna i Selje. I tillegg er husstandsmedlemmene til alle dei som er i karantene i Selje i ventekarantene.

På Selje skule er det om lag 130 elevar fordelt på 1.–10. trinn. Om lag 50 av desse (fire klassetrinn) er i karantene.

I Selje barnehage er det om lag 50 born.

Hovudregelen for dei som er i karantene og ventekarantene er at dei skal halde seg heime.

Omfattande testing i Selje i dag

Bjørlo seier til Fjordabladet at det er grunn til å vente at fleire personar i Selje vil få påvist koronasmitte. Det er venta at ein vil oppleve litt av det same i Selje som ein har sett i Eid, at ein del av dei nærkontaktane som sit i karantene vil vere smitta.

Alle barn og tilsette i barnehagen i Selje, som ikkje allereie er testa, vil bli testa i dag. På skulen i Selje vil fire klassetrinn bli testa i dag. Det påvist smitte hos elevar/tilsette på første, tredje, åttande og niande trinn.

Alle husstandsmedlemmer til dei som er smitta er sett i karantene og blir testa i dag.

‒ Kor alvorleg ser du på situasjonen?

‒ Det er klart at det er uro i Selje, dette har gått veldig fort. Det har gått frå 0 til veldig mange smitta i løpet av kort tid. Men førebels er alle tilfella i Selje kopla til kvarandre i eit relativt avgrensa miljø.

‒ Det viktigaste no er å ha få nærkontaktar og vere forsiktige, understrekar ordføraren.

Testar alle 6.-klassingar på Norfjordeid i dag

Eitt av dei fem smittetilfella påvist på Nordfjordeid i går er ein 6.-klassing på Nordfjordeid skule med usikker kopling mot anna smitte.

Bjørlo opplyser at dette tilfellet vil bli følgt opp spesielt i dag.

Eleven i 6. klasse, har ikkje vore på skulen dei siste 14 dagane. Likevel, som ein ekstra sikkerheit, testar ein alle 6.-klassingar på Nordfjordeid skule i dag.

På Nordfjordeid er berre nokre titals personar i karantene.

‒ Har vedkomande 6.-klassing på Nordfjordeid skule, som no har testa positivt, søsken i andre trinn eller i barnehage (i tilfelle kva for ein barnehage) som ein må rekne med kan vere smitta?

‒ Nærkontakter til vedkomande er på vanleg måte blitt sett i karantene, og husstandsmedlemmer til desse i ventekarantene. Vi går av personvernomsyn ikkje nærare inn på kvar einskild av desse.

‒ Kor mange i Eid er i isolasjon?

‒ Til saman 47 personar i Eid har fått påvist koronasmitte i det pågåande utbrotet. Ein heil del av desse har gått ut av karantene/er på veg ut av karantene i dag

‒ Kor mange i Eid er i ventekarantene?

‒ Eit mindre tal personar er i ventekarantene, sidan smittetilfella dei siste dagane har utløyst få nye nærkontaktar.

‒ Kor mange i Selje er i isolasjon?

‒ Til saman 16 personar har fått påvist smitte i Selje i samband med utbrotet etter prøvesvar torsdag, og alle desse sit i heimeisolasjon. I tillegg er to personar som har fått påvist korona i Sunnfjord i samband med utbrotet på Mo vgs. busett i Selje, og sit no også i heimeisolasjon i Selje.

‒ Kor mange i Selje er i vanleg karantene?

‒ Om lag 150 personar er i vanleg karantene i Selje.

‒ Kor mange i Selje er i ventekarantene?

‒ Husstandsmedlemmer til dei som er i vanleg karantene. Eit betydeleg tal personar (hundrevis), men mange av desse vil kome ut av ventekarantene i løpet av dagen/morgondagen i samband med at personar i karantene får negative prøvesvar.

‒ Utanom skule og barnehage, går andre kommunale tenester i Selje som normalt?

‒ Så langt vi kjenner til no, ja. Evuelle endringar i dette vil bli varsla. Dette opplyser Stad-ordførar Alfred Bjørlo.