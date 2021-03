Overskrid ramma med 3,5 millionar

Nyhende

Onsdag denne veka handsama Helse- og omsorgsutvalet i Stad kommune romprogrammet for nytt helsesenter i Selje. Arbeidet som er gjort med romprogram etter kommunestyret sitt vedtak viser at det ikkje er realistisk å kome ned på kommunestyret sitt mål. Saka som vart lagt fram for utvalet syner eit rombehov på brutto 630 rutemeter brutto, som er 130,5 kvadratmeter større og 3,525.000 kroner dyrare enn det kommunestyret hadde føresett. Ifølgje kommunedirektøren prosjektkostnadane høgst usikre, men naudsynte for å få ein velfungerande helsestasjon i Selje.