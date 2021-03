18 nye smittetilfelle i Stad kommune

Nyhende

Onsdag vart om lag 90 personar testa for covid-19 i Stad kommune. Dette var første test av nærkontaktar til nyleg påviste smittetilfelle i Selje, oppfølgande testing av personar som er i karantene i husstandar med påvist smitte tidlegare i utbrotet, og personar som har testa seg på grunn av symptom på sjukdom.

Testresultat torsdag kveld viser at åtte personar innanfor ein husstand og tre personar innanfor ein annan husstand i Selje har fått påvist smitte. Begge familiane har tilknyting til vaksenopplæringa i Selje og vart sett i karantene allereie tysdag kveld på grunn av mistanke om at det kunne finnast smitte i dette miljøet. Torsdag kveld er det også påvist at ein lærar ved vaksenopplæringa er smitta. Vedkomande var allereie i karantene. Til saman har då tolv personar knytt til vaksenopplæringa fått påvist smitte torsdag kveld. I tillegg er to av smittetilfella som vart kjent onsdag kveld også kopla til same miljø.

Éin annan person i Selje har også fått påvist smitte torsdag kveld. Denne personen var allereie i karantene på grunn av kjent nærkontakt med tidlegare smitta, og smitten er kopla til kjent smitte ved vaksenopplæringa.

Nærkontaktar til den fyrst påviste smitta i Selje tysdag kveld, har ikkje fått påvist smitte etter første test onsdag.

Smitte i skule og barnehage

Blant dei smitta i Selje er born i Selje barnehage og elevar ved Selje skule som kan ha vore smittsame inn i sine avdelingar/klassar måndag og tysdag denne veka. To avdelingar ved Selje barnehage vart sett i karantene onsdag kveld og testa torsdag. Torsdag kveld vert siste avdeling i barnehagen også sett i karantene, og testing vert gjort fredag. Ved Selje skule er det påvist smitte hos elevar/tilsette på første, tredje, åttande og niande trinn. Elevar/tilsette på desse trinna er sett i karantene og vert testa fredag. Husstandsmedlemmar er i ventekarantene i påvente av negativt svar på testen. Andre trinn på Selje skule har heimeskule fredag.

På Nordfjordeid har fire personar i husstand med ein tidlegare smitta person fått påvist smitte torsdag kveld. Desse tilfella var venta, og dei utløyser ingen nye nærkontaktar.

Testing av 6. trinn

Til sist har det torsdag kveld også blitt påvist smitte hos ein elev ved sjette trinn på Nordfjordeid skule. Smittevegen er foreløpig ukjent. Eleven har ikkje vore på skulen sidan 5. mars, og eleven har ikkje vore ei kjelde til smitte inn i skulemiljøet ved Nordfjordeid skule. Dette nye tilfellet gir derfor heller ikkje grunnlag for karantene for sjette trinn eller andre trinn ved skulen. Det vil likevel bli gjort ei fornya kartlegging med testing av alle elevar på sjette trinn for å utelukke at det kan finnast skjult smitte som kan skrive seg frå starten av utbrotet. Dette er lite sannsynleg, men testing vert gjort som eit ekstra tryggingstiltak i arbeidet med å slå ned smitteutbrotet.

Til saman er med dette 18 nye smittetilfelle påvist torsdag – 13 i Selje og fem på Nordfjordeid.

Eitt tilfelle med usikker smitteveg

Seint torsdag kveld er det gjort ei grundig vurdering av situasjonen saman med Folkehelseinstituttet. Iverksette tiltak vert gjort i samråd med dei. Eit stort tal personar har fått påvist smitte under utbrotet, men det er framleis slik at dei fleste smittetilfella er fordelt på relativt få, men store husstandar og kopla til kvarandre.

Eitt av tilfella som er påvist torsdag kveld har usikker smitteveg. Dei kommande dagane vil vidare kartlegging og prøvesvar avgjere om det er grunnlag for meir inngripande tiltak i handteringa av utbrotet. Utbrotsgruppa ved Folkehelseinstituttet deltek i desse vurderingane og følger situasjonen tett saman med kommuneoverlegen.

Arbeidet med oppfølging av nærkontaktar i karantene, gjenteken testing av desse og testing av alle personar med symptom på sjukdom, held fram. Meir informasjon vil komme fortløpande i dagane som kjem.

- Ha låg terskel for testing

Stad kommune oppfordrar alle innbyggjarar til å ha svært lav terskel for å teste seg ved symptom på sjukdom.

Symptom på koronavirus kan vere:

• Sår hals

• Hoste

• Tett eller rennande nase

• Hovudverk

• Feber

• Influensafølelse eller sjukdomsfølelse

• Kroppsverk

• Tungpust

• Tap av smak- eller luktesans

Også barn bør testast

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld og ordførar Alfred Bjørlo anbefaler at også barn med nyoppståtte symptom det siste døgnet bør testast.

Anbefalingane frå Stad kommune 9. mars er framleis gjeldande:

• Stad kommune ber alle om å vere nøye med å halde god avstand til andre i kvardagen, ha god handhygiene og ha svært lav terskel for å teste seg og halde seg heime ved teikn til sjukdom.

• Stad kommun ber alle ha så få nære kontaktar som mogeleg i kvardagen og unngå å samlast i grupper utanom eigen husstand eller kohort i barnehage/skule.

• Stad kommun oppmodar lag og organisasjonar i Stad om å utsetje/avlyse arrangement, treningar og andre fritidsaktivitetar der ein samlar folk i grupper.

Desse råda gjeld til smittesituasjonen er meir avklara.