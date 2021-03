Nyhende

Ein fjorårskalv vart i går hjelpt laus etter å ha sett den eine bakfoten fast i gjerdet mot utmarka på Lefdalsnes. Dei reddande "englane" registrerte at hjortekalven nok hadde kjempa fånyttes i mange timar for å kome laus. Kalven hinka til skogs, og dei som redda han, håpa på at han skulle klare seg. Det gjorde han ikkje. I dag fekk Fjordabladet melding om at kalven hadde blitt så hardt skada, at han måtte avlivast av folk frå viltnemnda.