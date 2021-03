Har stoppa produksjonen på grunn av smitte

Nyhende

Pelagia Selje har permittert nesten alle tilsette som ikkje er sett i karantane etter at ein tilsett tysdag fekk vite at han var smitta av korona. Det er fjt.no som melder dette..

Omfattande testing i Selje i dag Stad-ordførar Alfred Bjørlo opplyser at det vil bli gjennomført omfattande koronatesting i Selje i dag, både av påviste nærkontaktar og andre i krinsen rundt.

Avisa skriv at den i Selje som fekk påvist smitte er tilsett ved Pelagia sin fabrikk i Selje. Ti arbeidskollegaer, som blir oppfatta som nærkontaktar til den smitta, er sett i karantene. Desse har også testa seg i dag, onsdag, og dei må vere i karantene til svara frå desse prøvene kjem tidlegast på torsdag, seier Vingen Vedeld.

Driftsleiar ved Pelagia sin fabrikk i Selje, Asbjørn Bøstrand, stadfestar overfor fjt.no at den smitta er tilsett og at bedrifta har bestemt seg for å stoppe all produksjon. 19 andre tilsette er permitterte som følgje av driftsstansen og dei skal bli testa i morgon, torsdag, for å vere sikre på at fleire ikkje er smitta.