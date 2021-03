Skattemeldinga er på veg

Nyhende

I skattemeldinga for 2020 er ikkje frådrag for arbeidsreiser fylt ut som tidlegare. Årsaka er at Skatteetaten trur det er mange som må endre denne posten på grunn av permisjonar og heimekontor. Dei overlèt derfor til skattytarane å oppgi kor mykje dei reiste.

Brukarar som får tilgang tysdag, får beskjed på e-post, opplyser Skatteetaten.

Skattemeldinga blir gjord tilgjengeleg på ulike dagar mellom 16. mars og 7. april for elektroniske brukarar. Dei aller fleste næringsdrivande og lønnstakarar som vel å få skattemeldinga på papir, vil få ho i posten frå 7. april.