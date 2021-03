Kommunen fekk bekymringsmelding, gav  pålegg om augeblikkeleg stans

Nyhende

Bakgrunnen for saka er at eining for plan- og forvalting 23.februar vart kontakta av eining for kommunalteknikk som same dag hadde vore på ettersyn på eigedomane gbnr. 43/62 og 43/170, på bakgrunn av bekymringsmelding. Bekymringa gjekk på terrengendring på gbnr. 43/170 og avrenning av sand og leirmasse inn på gbnr. 43/62 sin eigedom. Eining for kommunalteknikk sendte over biletemateriale frå ettersynet, og eining for plan- og forvalting vurderte det som naudsynt med eige ettersyn som vart gjennomført på formiddagen 24 februar. Under ettersynet vart det konstatert at det er oppfylt masse og påbegynt mur på gbnr. 43/170.