– La også komande generasjonar få glede av elv, fjord og kyst

–Ta vare på leveområda for sjøfugl

Naturvernforbundet i Eid meiner at sjøarealplanen i si noverande form ikkje er i tråd med nasjonale føringar for kommunale planar ved å ikkje vise nok omsyn til viktige område for biologisk mangfald og FNs berekraftsmål.