Nyhende

Bruvoll tek til orde for å setje Stad kommune under statleg administrasjon (i ROBEK), for å unngå at ein skal bli ståande ansvarleg for å øydelegge fjorden. Rune Bruvoll var sjølv leiar for innriksfiskenemnda for 40 år sidan, og fekk då freda heile Eidsfjorden. Det vart bestemt at det ikkje skulle gjevast løyve til oppdrett av laks og aure i denne fjordarmen.