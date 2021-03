Gunnvor Sunde toppar Sentrum-lista

Nyhende

Nominasjonskomiteen for partiet Sentrum Vestland la søndag kveld fram for fylkesstyre sitt forslag til kandidatlister for Stortingsvalet 2021 for valkrins Sogn og Fjordane og Hordaland. Kandidatlistene er gjort kjent for medlemane og fylkespartiet skal ha nominasjonsmøte 21. mars, møte vert digitalt.