Opnar for koronatesting søndag for dei som har symptom på sjukdom

- Dette er for personar som er tydeleg febersjuke, presiserer kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld til Fjordabladet.

Dette gjer ein for at folk som kjenner symptom skal få svar raskast råd.

- Ved å teste dei søndag så vinn vi eit døgn, seier kommuneoverlege.





Testing i helg vert i hovudregelen berre gjort i samband med nødvendig undersøking av legevaktslege. På grunn av situasjonen med utbrotet i Stad kommune, vil ein denne helga likevel tilby testing søndag ettermiddag/kveld for personar som laurdag eller søndag får klare symptom på sjukdom.

Nordfjord legevakt kan difor kontaktast for tildeling av time. Ved symptom på sjukdom er det viktig at du held deg for deg sjølv fram til det har kome negativt svar på testen og du har blitt frisk igjen.

Testane som vert tekne søndag, vil verte analysert måndag ved Førde sentralsjukehus. Svar kjem måndag kveld.

- Vi testa heile 288 fredag. Det var eit så stort volum at vi testar ikkje laurdag på grunn av avgrensa analysekapasitet ved laboratoriet, fortel Vingen Vedeld.

Om du veit at du har hatt direkte kontakt med ein person som er smitta med covid-19 dei siste to vekene, kan du også i helga kontakte kommuneoverlegen for råd og rettleiing.