Tilrår dyr løysing

Nyhende

Hornindalsvatnet er no hovudvasskjelde for Nordfjordeid vassverk. Fossevatnet var tidlegare hovudvasskjelde, men fungerer i dag som ei reservevasskjelde for Nordfjordeid vassverk. Med omsyn til krava knytt til reservevasskapasitet, er det nødvendig å behalde damanlegget på Fossane.