Nei til oppdrettsanlegg på strekninga Storeneset – Åsneset vest for Lefdalsnes

Nyhende

Det som no er i ferd med å skje er eit gedigent overgrep mot bygdene langs Nordfjorden. Vi blei svært uroa og ganske harme då vi såg at Sjøbruksplanen for Stad kommune, presentert i Fjordabladet 26.01-2021, la opp til nærast ei «pepring» av oppdrettsanlegg langs fjorden.

Like eins blei vi uroa og ikkje lite forundra over at kommunestyret i Stad på utilbørleg vis forskotterer store framtidige inntekter frå havbruk, og det midt i ein planprosess, før det i det heile er gjort eit einaste vedtak om framtidig bruk av sjøområdet. Dermed er det lagt utidig press på politikarane når endelege og formelle vedtak skal gjerast.

Reaksjonane mot planen som gjeld områda på nordsida av fjorden har vore eintydige og sterke mot delar av sjøbruksplanen, og ein kan lure på om planmakarane i det heile teke har tenkt på kva ulemper dei påfører folket i dei berørte bygdene. Det heiter i planen at nye næringsaktivitetar i sjøen ikkje skal komme i konflikt med: «viktige naturområde, kulturminne, verneområde eller bruken av sjøområda til rekreasjon for fastbuande og tilreisande». Det kan sjå ut som det siste punktet ikkje er vektlagt i det heile teke i planen, noko vi finn svært merkeleg.

Ein viktig grunn til at folk vel å bu i ei bygd og trivst med det, er nærleiken til naturen, og berekraftig bruk av naturen. Husa i Lefdalsnes ligg mindre enn hundre meter frå Storeneset, og alle der vil oppleve ein merkbar redusert livskvalitet, trivsel og til og med få helseproblem, med eit oppdrettsanlegg som næraste nabo. Det har vore mykje snakk om at ein må gjere bygdene meir attraktive, og auka «bulysta». Dette er ikkje vegen å gå.

Men kven vil flytte til ei bygd med eit oppdrettsanlegg tett inn på livet, med dei ulempene og plagene det fører med seg? Nærområdet vårt har mange gode fiskeplassar, og er mykje brukt av oss. Elles brukar heile bygda Lefdal området som fiskeplass/rekreasjonsplass.

Slam og medisinrestar frå oppdrettsanlegg vil gje daude soner på fjordbotnen, og dermed vert fiskeplassane øydelagde. I den ferske fiskehelserapporten frå Veterinærinstituttet blir det opplyst at det i 2020 gjekk tapt 52 millionar oppdrettslaks i norske merdar, tett opp til rekordåret 2019 med 53 millionar. Det går og fram av rapporten at utfordringane innan velferd og sjukdom hos oppdrettslaks ikkje har betra seg i 2020 (NTB/VG.no 10.03.2021) Det heiter og i rapporten at i 2020 hadde ein det høgaste nivået av laksesjukdom sidan 1993.

Det seier seg sjølv at fritids- og friluftsaktivitetar ikkje går an i område med oppdrettsanlegg tett innpå seg. Bading kan ei og sjå heilt bort frå. Eit oppdrettsanlegg i området vil dessutan kunne få følgjer for allemannsretten som er fastslått i norsk lov.

Den bruken av sjøområda som folket i Lefdalsnes og Lefdal til alle tider har hatt stor nytte og glede av, vil verte heilt illusorisk. Viktige område er i ferd med å øydeleggjast for oss og for framtidige generasjonar, og det vil vi rett og slett ikkje finne oss i. Vi kan ikkje eksperimentere med tolegrensa for fjordane våre, og tillate næringsverksemd som stel ein del av sjøarealet tett innpå oss. Til det er området for viktig for folket i bygda.

Vi krev at strandsona på våre eigedomar må definerast som natur- og friluftsområde, og skjermast for utbygging av oppdrettsanlegg.