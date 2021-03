Helse Førde melder om to nye med koronsmitte

Nyhende

Torsdag vart 380 prøver analysert, og to av desse viste smitte. Prøvetakingskommune for positiv prøve er Stad og Sunnfjord, men Helse Førde presiserer at kommunen for prøvetaking ikkje nødvendigvis er kommunen der pasienten bur eller har folkeregistrert adresse.

Her er oppdatert tal frå Helse Førde fredag morgon:

Torsdag 04. mars: 2 nye av 220 analyserte prøver

Fredag 05. mars: 2 nye av 194 analyserte prøver

Laurdag 06. mars: 1 ny av 144 analyserte prøver

Søndag 07. mars: 4 nye av 53 analyserte prøver

Måndag 08. mars: 9 nye av 272 analyserte prøver

Tysdag 09 mars: 5 nye av 523 analyserte prøver

Onsdag 10. mars: 6 nye av 438 analyserte prøver

Torsdag 11. mars: 2 nye av 380 analyserte prøver

Statistikk frå sjukehusa

Innlagde pasientar per dato med stadfesta COVID-19 smitte: 1

Heimeverande eller sjukmelde tilsette pga. korona: 4 (av om lag 3000 tilsette)

Tilsette som har hatt stadfesta smitte: 7 (av om lag 3000 tilsette)