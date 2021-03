Fleirbrukshamn som skjermar sentrum

– Her er det mange som vil satse. Med dette kai- og hamneanlegget legg vi til rette for ekstremt store mogelegheiter for utvikling her på Leikanger. Det seier leiar i Stadlandet bedriftsforeining, Sverre Leikanger, og viser fram teikning av eit gigantisk hamneanlegg med moloar, kaier og mogelegheiter for næringsutvikling.