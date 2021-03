Anders Felde attvald som leiar

Nyhende

Anders Felde frå Breim Bondelag vart vald til den første leiaren i Vestland Bondelag under skipingsmøtet i november i fjor. I dag er han vald til leiar for eit nytt år under det første ordinære årsmøtet i Vestland Bondelag.

Marianne Nordhus frå Halsnøy Bondelag er vald til nestleiar etter at Peder Nernæs takka nei til attval. Marianne har vore styremedlem sidan skipingsmøtet.

Resten av styret:

Olav Myhr, Eikanger Bondelag, (ny)

Ole Bjarne Hovland, Årdal Bondelag (attval)

Knut Byrkjenes Hauso, Ullensvang Hagebrukslag (attval)

Gry Ingvild Agjeld, Olden Bondelag (attval)

Kari Sigrun Lysne, Lærdal Bondelag (ikkje på val)

Lars Bø, Voss Bondelag (ikkje på val)

Linda Kristin Oppedal, Viksdalen Bondelag (ikkje på val)

Siv Helle Prestegard, representant for Bygdekvinnelaget

1. vara Kjersti Hjelmeland, Omvikdalen Bondelag (ny)

2. vara Nils Magne Gjengedal, Hyen Bondelag (attval)

3. vara Terje Håheim, Etne Bondelag (ny)