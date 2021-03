─ Framstegspartiet sikra pengane 

Nyhende

─ Vi har løfta fram dette prosjektet for å legge til rette for trygg ferdsel langs kysten. Dette kortar også inn avstanden mellom Sunnmøre og Vestland og forsterkar den sterke maritime regionen, seier FrP-nestleiar Sylvi Listhaug, som legg til at hennar og partiet sin ambisjon er at skipstunnelen vil skape optimisme.

3,4 milliardar til Stad Skipstunnel i Nasjonal Transportplan Stad Skipstunnel blir fullfinansiert og klargjort til opning i 2025 i Regjeringa sitt framlegg til ny Nasjonal Transportplan.

─ Vi er glad for at næringslivet og kommunane i regionen vil skape nye arbeidsplassar og styrke kysten, seier ho.

- Dette hadde ikkje kome i stand utan påtrykk frå FrP, og særleg frå våre folk frå Sunnmøre og Vestland. Eg er glad for at ein no skal sette i gong arbeidet, seier FrP sin samferdselspolitiske talsperson Bårs Hoksrud.

– Det er naturleg at staten bidreg med midlar – Det som er viktig no er at vi får etablert ein infrastruktur som greier å svelgje unna den auken i trafikken som vi forventar.

Stad skipstunnel vil bli 1,7 kilometer og vere dimensjonert for skip på storleik med hurtigruteskipet MS Midnattsol og ein (stor) ringnottrålar. Det vil seie ei seglingsbreie på 21,5 meter, seglingshøgde på 33 meter og eit seglingsdjup på åtte meter.