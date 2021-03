22 er smitta og over 200 i karantene - i kveld får ein svar på 130 nye testar

Det er no 22 personar som er smitta i det lokale smitteutbrotet på Nordfjordeid. Over 200 er i karantene. I kveld får ein svar på 130 nye testar. - Vi håper at vi over helga kan snart vere der at vi har ein godt kontrollert situasjon, seier kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.