Nyhende

– Kinn kommune meiner det er dokumentert at tapet som følge av grensejusteringa er vesentleg når vi ser dei totale konsekvensar grensejusteringa får for Kinn kommune. Vi tør påstå at den betra økonomiske situasjonen i Stad i stor grad speglar den tilsvarande forverra situasjonen i Kinn kommune. I det biletet er det ikkje urimeleg at Stad kommune betalar ei erstatning til Kinn kommune, skriv Terje Helgheim, kommunedirektør i Kinn kommune, i brevet til skjønsnemnda der oppstillinga over reduserte driftsinntekter, reduserte driftsutgifter og auka utgifter til renter og avdrag er summert til 19.742.000 kroner per år.