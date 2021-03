Skal bygge ny praktskule i Førde

Nyhende

Dei to noverande vidaregåande skulane i Førde, Mo og Øyrane vgs. og Hafstad vgs., skal slåast saman til nye Førde vgs. Mo og Øyrane vgs. skal byggast om og utvidast til å romme både studiespesialiserande og yrkesfagleg studieretning. Elevar på noverande Hafstad vidaregåande skule skal flytte over når anlegget er ferdig. Skulen skal få ein stor idrettshall i tillegg til at det skal etablerast ein tannklinikk med 11 behandlingsrom i tilknyting til skulen.