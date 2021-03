Gode opplagstal for Fjordabladet

Nyhende

I Nordfjord var det Fjordabladet som hadde den største auken. Opplagsveksten frå 1. halvår til 2. halvår var på 123 (4,1 prosent). Nærast Fjordabladet følgjer Firda Tidend med ein vekst på 95 (3,3 prosent). Fjordingen hadde vekst i opplaget med 87 (2,3 prosent), medan Fjordenes Tidende hadde ein vekst på 66 (1,5 prosent) i det same tidsrommet. Dette viser opplagstala for 2020 som vart lagt fram i dag.

Takkar staben

─ At opplaget veks for alle avisene i regionen er godt nytt. Ekstra kjekt er det å registrere at det er Fjordabladet som har den største veksten, både nominelt og i prosent. At lokalavisene i regionen vår har opplagsvekst, betyr at det er fleire som les avisene og at lokale nyhende, som er ein viktig del av samfunnsoppdraget, er viktigare enn nokon gong, seier Ingebjørg Nilsen Stokkenes, redaktør og dagleg leiar i Fjordabladet, som takkar staben i avisa, som har stått på og jobba lange dagar i ei svært krevjande tid.

Sunnmøre

Av avisene på Sunnmøre var det Sunnmørsposten som hadde den største nominelle og prosentvise veksten i opplaget frå 1. til 2. halvår i fjor. Avisa hadde i 2. halvår eit opplag på 26.600, ein vekst på 912 (3,4 prosent) frå 1. halvår.

LLA-avisene

Nesten 85 prosent av avisene tilknytt Landslaget for lokalaviser (LLA) auka opplaget frå 1. til 2. halvår i fjor. Over 60 prosent av LLA-avisenes opplag er no komplett-abonnement, der lesarane får redaksjonelt innhald og annonsar både på nett og papir. 27 % av LLA-opplaget er heildigitalt. Det viser ferske opplagstal frå LLA og MBL.

Lokalavisa står sterkt

LLA er organisasjonen for over 110 av lokalavisene i Norge. Dei nye opplagstala stadfestar at lokalavisene betyr mykje for folk sitt informasjonsbehov, spesielt i så uvanlege tider som har vore det siste året. LLA-avisenes samla opplag aukar med 2,6 prosent det siste halve året. Avisene i LLA har no eit netto opplag på nesten 373.000.

– Lokalavisenes samfunnsansvar er blitt endå tydelegare det siste året. Avisene våre gjev innbyggjarane svært viktig informasjon om korona-situasjonen lokalt. Samtidig held lokalavisene fram med å knytte folk saman i nærmiljøet, seier LLAs generalsekretær Tomas Bruvik som gler seg også over at fleire lokalaviser held fram med innovasjonsarbeidet og satsar på digitale plattformer hand i hand med papirutgåvene.

– Det siste året har vore ei påminning om kor viktig det er også for lokalavisene å kunne tilby nyhende på nett og mobil, nærast døgnet rundt, seier Tomas Bruvik.

Opplagsvinnar

Blant dei nesten 95 av LLAs 114 aviser som aukar opplaget, er Sogn Avis i Leikanger. Lokalavisa har no eit samla opplag på 9.132. Det er ein framgang på 716 og gjer avisa til opplagsvinnar blant LLAs medlemsaviser. Ansvarleg redaktør Arve Uglum i Sogn Avis forklarer den flotte opplagsauken slik:

– I kvardagen handlar det om å utøva god journalistikk, fortelja små og store historier frå området vårt og halda tritt med det som skjer. Opplagstala viser også at digitalisering verkar når du har den rette gjengen til å gjennomføra digitaliseringa, seier Arve Uglum i Sogn Avis.

Avis Netto totalt 2. halvår 2020 Netto totalt 1. halvår 2020 Endring netto opplag Endring i prosent Sogn Avis 9132 8416 716 7,8 Firda 11956 11724 232 1,9 Firdaposten 5159 5036 123 2,3 Fjordabladet 3016 2893 123 4,1 Firda Tidend 2906 2811 95 3,3 Fjordingen 3847 3760 87 2,3 Fjordenes Tidende 4519 4453 66 1,5 Ytre Sogn Avis 1227 1255 -28 -2,3

Tabellen viser opplagsutviklinga frå 1. til andre halvår 2020 for avisene i Sogn og Fjordane.





Avis Netto totalt 2. halvår 2020 Netto totalt 1. halvår 2020 Endring netto opplag Endring prosent Sunnmørsposten 26 600 25688 912 3,4 Møre-Nytt 4931 4790 141 2,9 Vestlandsnytt 4507 4423 84 1,9 Vikebladet Vestposten 4 244 4120 124 2,4 Møre 3075 3030 45 1,5 Sykkylvsbladet 2 401 2 383 18 0,7 Synste Møre 1 989 1 986 3 0,1 Sunnmøringen 1 601 1 573 28 1,7

Tabellen viser opplagsutviklinga frå 1. til andre halvår 2020 for avisene på Sunnmøre.