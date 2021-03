Eit døgn med kraftige vindkast

Nyhende

Frå onsdag føremiddag og fram til torsdag føremiddag er det sendt ut eit gult varsel for kraftige vindkast for området Vestlandet sør for Stad. Ifølgje Yr er det venta sterkare vindkast på Stadlandet enn i dei indre delane av Stad kommune.

Ifølgje Yr er det venta søraustleg sterk vind, som lokalt kan gje kraftige vindkast på 27 til 30 meter i sekundet. Det er venta at vindkasta vil vere vesentleg i indre, og kraftigare vindkast er venta i fjellet.

Det vert anbefalt å sikre lause gjenstandar og unngå unødvendig ferdsel på utsette område. Yr anbefaler også dei som skal ut å køyre om å sjekke 175.no.

Som følgje av dei sterke vindkasta dette komande døgnet, kan gjenstandar blåse vekk, det er moglegheit for at ferjer, fly og anna transport kan bli kansellerte. Bruer kan også bli stengt, og enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Straumen kan også bli påverka, om til dømes tre knekk eller kjem i kontakt med straumnettet. Nokre vegar kan bli stengte.