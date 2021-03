‒Planen er ikkje i tråd med nasjonale føringar

Nyhende

Vi føresler konkrete verneområde og oppmodnar kommunen til å ta omsyn til våre innvendingar slik at Stad kommune får ein sjøarealplan med vekt på berekraft, slik at kommande generasjonar får den same nytta og gleda av elv, fjord og kyst som ein har i dag.

Fjordane og havet er under sterkt press

Fleire ting trugar fjordane og kysten vår. Forureining kjem frå mange ulike kjelder; oppdrettsanlegg, taretråling, industri, gruvedrift, landbruk, oljeverksemd og plastavfall frå fiske og forbruk. Kobbar frå oppdrettsnæringa forurenser havbotnen under og rundt anlegget. Kunnskapen om dette har aldri vert større, og våre formaningar om at regulering og rensing må bli strengare og utsleppsløyva færre, gjeld Stad kommune òg.

Ei spesiell sak som vil komme her i kommunen, er bruk av overskotsmassar frå Stad skipstunnel. Vi ber kommunen bidra til fornuftig etterbruk av denne verdifulle ressursen, primært hadde det vore positivt om massar kan erstatte andre planlagde uttak ved vegutbetringar osv. Vi ser òg at den spesielle opprinnelsen kan gjere den aktuell som dekorstein rundt i tettstadane våre, merka som stein frå verdas einaste skipstunnel. Bruken av overskotsmassane vil reflektere på omdømet til sjølve skipstunnelen. Det ville vere ei tragedie om desse massane vart dumpa i sjøen, i strid med formaningane frå FNs Havpanel og det store fleirtalet av verdas land som seier nei til deponering i sjø.

Havet stig og krev god samfunnsplanlegging i dag

Stad kommune må førebu seg betre enn i dag på eit høgare havnivå i framtida som følgje av klimaendringane. Havnivåstigninga vil føre til at stormflo og bølgjer strekker seg lenger inn på land. Det betyr at område som ligg lågt og nær havet, vert liggande meir utsett til i framtida. Dette taler sterkt for at ein må vere klart meir restriktive enn no med å tillate tiltak her. Den same formaninga kjem òg av omsyn til friluftsliv og tilgjenge for allmenneiga. Stad kommune har nokon av dei lengste, vakraste og mest varierte og spektakulære fjord- og havstrekningane i landet, som mange besøker og brukar aktivt.

Vi har fiska og hausta av havet og bygd langs kysten i tusenvis av år. Difor er gode planar som gir eit levende og sunt kystmiljø ein føresetnad for bevaring av naturmangfald, opplevingar, kystkultur, rekreasjon, busetting og næringsutvikling, både for noverande og kommande generasjonar.

Sjøplanen - områder avsatt til havbruk

Naturvernforbundet ser med uro på veksten i areal tilrettelagt for oppdrettsnæringa i planen, og oppfordrar sterkt til ingen vekst for næringa før alle miljøutfordringane er løyst. Særleg gjeld dette lus, fiskehelse og rømming. Det er verdt å minne om at dette er i område med «raude trafikklys», der staten vurderar at det ikkje er høve til å auke produksjonen på grunn av miljøutfordringane. Konkret så har Mattilsynet poengtert at fiskehelsesituasjonen i Nordfjord er slik at den ikkje gjev grunnlag for å tildele meir lokalitetsbiomasse med tradisjonell merdeteknologi. Vi meiner at sjøarealplanen sitt KU gjev grunnlag for å fjerne fleire av lokalitetane som er vidareført i planarbeidet.

Det er spesielt oppsiktsvekkande at så store areal er føreslått regulert i den viktige laksefjorden Nordfjorden. Nasjonalt anbefalt avstand på 5 km mellom oppdrettsanlegg for laks medfører at dei fleste føreslegne lokalitetar ikkje er tilrådelege av smitteomsyn. Difor legg planen i staden opp til oppdrett av andre artar. Dette kan igjen føre med seg andre miljøproblem som vi ikkje har oversikt over i dag, der føre-var-prinsippet fordrar måtehald. Både sjøauren og villaksen er truga og har ein dårleg miljøtilstand på grunn av lakselus og innblanding av genar frå rømt oppdrettsfisk. Sjølv i eit scenario der dei andre kommunane som delar fjorden med Stad kommune skulle avstå frå å tilrettelegge for meir havbruk, så vert dei negative sumverknadane for store for naturmangfaldet. Vi fryktar at den valdsame tilrettelegginga i planen kan ha til effekt å starte eit «oppdrettskappløp» med Kinn, Bremanger og Gloppen der dei òg forsøker å få inn flest mogleg nye lokalitetar før Stad. Dette kan ha vidare negative følgjer ved at ein tek snarveiar i konsekvensutgreiingar. Ein motsats til dette er at Stad kommune tek leiaransvar for å få med dei andre kommunane i Nordfjord med på ein felles handlingsplan for sjøaure og villaks.

For flesteparten av lokalitetane er det ikkje gjennomført detaljundersøkingar av marine økosystem. Det er ikkje kartfesta lokalitetar av korallar mm. Vi etterlyser planføringar på kva grad av konflikt med marine økosystemverdiar i prosjektspesifikke KU som vil medføre at lokaliteten ikkje skal nyttast til planføremål akvakultur. Vi minnar på at Stad kommune har vedteke ein svært ambisiøs og framoverlent plaststrategi. Analyserte stikkprøver frå kysten av Sogn og Fjordane viser at storparten av den identifiserbare plasten funne under opprydding stammar frå oppdretts- og fiskerinæringa. Trass teknologiske framsteg, så manglar havbruksnæringa alt i alt framleis mykje på å oppnå berekraft.

Plan- og bygningslova sitt føremål er å sikre berekraftig utvikling til det beste for den einskilde og kommande generasjonar, der særleg miljøet skal vere tungt vektlagt. Lova gjev kommunen viktige verktøy til å både verne sårbare områder, og sette vilkår der ein opnar for ny aktivitet. Dersom planen, trass innvendingane, skal legge opp til nye lokalitetar for havbruk, ber vi kommunen nytte miljøkrav som er strengare enn dei nasjonale, som sikrar fiskehelse, hindrar lakselus og rømming. I alle høver meiner vi arealet avsett til havbruk er for stort, med for stor konflikt med andre interesser.

Konkrete innspel om oppdrett

• Oppdrett på Løkjaneset er i strid med regelverket til nasjonale laksefjordar og bør vere uaktuelt ikkje berre i sjø, men òg på land.

• Vi ber kommunen avstå frå vidareføre eller tillate nye område for oppdrett av Regnbogeaure. Dette er ein rovfisk som stammar frå Nord-Amerika og er svartelista i Noreg. Den har potensiale til å gjere stor skade på norsk natur. Her ser vi likskapstrekk med minken, som kom i 1927 og har vorte ein tragedie for faunaen ved kysten. I følgje Villaksportalen til Miljødirektoratet vandrar rømt regnbogeaure opp i lakse-, sjøaure og sjørøyevassdraga våre. I fleire vassdrag er det funne ungar av regnbogeaure, noko som viser at den kan gå opp i elvar og gyte. Dersom denne svartelista auren skulle etablere sjølvreproduserande bestandar i vassdrag med vill laksefisk (laks, sjøaure og sjørøye), vil den kunne fortrenge dei naturlege bestandane. Rømt regnbogeaure er dessutan smitteberar for lakselus og fleire andre sjukdomar.

• Torskeoppdrett i fjordane våre kan på sikt skade den ville torsken og fjordøkosystemet. Den har skarpe tenner som gjer at det gneg seg lettare ut enn laks. Vurdering av ulemper og konsekvensene for det marine miljøet er dårleg kartlagt, og det er semje om at torskeoppdrett har mange negative konsekvensar, som rømming, sjukdom og negativ gjødsling av fjordane.

Sjøplanen - Tiltak i strandsona

Vi ber kommunen sikre særleg verdifulle område for biologisk mangfald mot inngrep, som mellom anna intakte elvedelta og strandflater. Føreslåtte tiltak i slike områder kan lokaliserast alternativt. Vi ber og om at områder med korallar, ålegras mm. vert ivaretatt i planen.

Elvedelta og strandsone

Marine elvedelta og strandsoner er frå eit friluft- og naturvernsynspunkt svært verdifulle, og utgjer nokon av dei mest høgproduktive naturtypane vi har. Dei er også viktig for undervisning på grunn av sin høge verdi - både som biologisk nøkkelområde og som dynamiske landskap der ein kan studere fysiske prosessar på nært hald. I tillegg er strandsonene viktige fuglebiotopar, og her finn ein store mengder virvellause dyr. Ikkje minst er slike område viktige rasteplassar under trekket, der store flokkar har stort energibehov. Areala av denne særs viktig naturtypen er avgrensa og difor bør slike marine delta bli skjerma for vidare øydeleggingar. Arealendring er dei største trugsmåla for det biologiske mangfald ved utbygging av båthamner, utfylling til industri/bustad, vegbygging og elveførebygging.

Ålegrasenger

Ålegrasenger er blant Norges rikaste naturtypar. Tett i tett mellom stilkar og blad lever eit mylder av ulike organismar. Éin enkelt plante kan huse fleire hundre forskjellige arter, som i sin tur er mat for fisk og ei rekke smådyr. Naturvernforbundet fryktar at ei bit-for-bit-nedbygging av slike undervassenger vil ramme fleire fiskeslag. Vi er svært uroa for at det vert opna for utbygging på stader der ålegras står i vegen for småbåthamner, brygger og andre byggverk i strandsona.side 4

Maritimt friluftsliv

Frisleppet av vasskuter og RIB-båtar kan gå hardt ut over ærfugl, terner og andre sjøfuglar, som slit langs kysten, særleg i den sårbare perioden med ruging og små ungar. Forsking viser at fuglane langt på veg tilpassar seg småbåttrafikk som i stor grad følgjer faste seglingsledar. Vass-skuter og RIB-båtar har langt mindre forsvarleg køyring, og stressar fuglane på ein helt annan måte. Mange sjøfuglar opplever no ein dramatisk nedgang i bestanden av forskjellige årsak, og fleire har hamna på raudlista som utrydningstruga. Vi ber kommunen vurdere frisoner i viktige sjøfuglområder der slik aktivitet er fartsavgrensa eller ikkje tillete. Det må også bli forbode å felle eller skyte fugl/dyr i forbindelse med oppdrett.

Verneplanar for sjøfuglområder

Naturvernforbundet har tidlegare åtvara sterkt mot utfylling i strandsona ved Nordfjordeid sentrum, og diverre har vi hatt rett om konsekvensane. Ein rekke raudlista fugleartar som hadde dei rike strandflatene som beite- og leveområde er anten forsvunne heilt, eller er kraftig reduserte i antall. Dette gjeld mellom anna fuglar som tjeld, vipe, raudstilk, storspove, småspove, og hettemåke. Vi ber om at kommunen tek lærdom av dette, og gjennom plan- og bygningslova sikrar vern mot nedbygging av tilsvarande særleg verdifulle område for sjøfuglar som elvedelta og strandflater.

Vi føreslår konkret at Osøyra og strekket frå Osvika til Kvernhuselva vert særskilt verna mot inngrep i sjøplanen. Dette er eit viktig område for både stadbundne standfuglar og trekkande artar. Vi minner om at kommunen er bunden av konvensjonen om biologisk mangfald i planarbeidet. Vi ber vidare om at kartlegging av biologisk mangfald vert styrka, og at det vert utarbeidda handlingsplanar for enkeltartar og deira leveområde som medfører at ytterlegare områder vert verna mot inngrep.

Avsluttande ord

Stad kommune er ingen stor kommune for havbruk, men har til gjengjeld stor verdiskaping innan både fiskeri og reiseliv, der naturen og fiskeriturisme både i hav og elv spelar ei viktig rolle. Vi anbefalar at kommunen spelar på sine styrker og forkastar storstilt tilrettelegging for havbruk som går i strid med desse interessene. Kommunen har gjort eit svært godt arbeid med plaststrategien mot marin forsøpling, no både vonar og forventar vi at dette vert følgt opp av ein kommuneplan for sjøareala som er heilskapeleg og som set berekraft øvst – både til glede for våre medskapningar i naturen og noverande og kommande generasjonar.