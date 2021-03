Planar om akvakultur i lukka anlegg

Nyhende

På dialogmøtet om kommunedelplan for sjøområda – Sildagapet, Moldefjorden og Pollane, fortalde Håkon Holen frå Fiskevegnkonsernet og Oskar Kvernevik frå Kvernevik Gruppa at planen er å nytte masse frå Stad skipstunnel for å bygge og utvikle ein base på Flatraket. I tilknyting til utfylt areal er det planlagt område for lukka akvakultur i sjø. Det er på utsida av fyllinga ein har tenkt å etablere akvakultur i lukka anlegg. Det er også tenkt oppgradering av dagens kai.