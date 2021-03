Kvinner fortener meir enn klapp og ros!

Nyhende

Koronakrisa har sett eit forstørrelsesglas på dårlege vilkår i arbeidslivet, og utfordringane som vi har kjent til lenge har blitt langt synlegare. Utfordringar som rammar skeivt, og som rammar kvinner hardast.

I snart eitt år har kvinnene i helsesektoren, varehandelen, reinhald, lærarar, barnehage- og barneverntilsette stått i frontlinja i kampen mot pandemien. Dei har halde hjula i samfunnet vårt i gang. Dei har gått på jobb, jobba ekstra lange skift, under press og stress, kanskje utsett seg sjølv for smitterisiko – for at vi andre skal vere trygge. Dei har vore dyktige fagfolk i hardt arbeid. Folk har vist respekt ved å klappe frå balkongar, takke og rose.

Det er sjølvsagt kjekt med klapp og takk. Men det kvinner treng er fridom og sjølvstende. Så dei kan vere trygge på å klare seg sjølv, uavhengig av ein eventuell partner. For dette er eit trygt arbeidsliv med faste, heile stillingar og ei løn å leve av heilt essensielt. Det gjev fridom til å kunne kjøpe eigen bustad, til å nyte fritid med familie og vener i staden for å jakte på ekstravakter. Ja, rett og slett fridom til å vere den ein vil og leve det livet ein ønsker.

Sidan 50- og 60- talet har ein gjort mange grep for å gi kvinner større høve til å vere yrkesaktive. Mykje har også skjedd. Arbeidsvekene har vorte kortare og arbeidsdagane har vorte kortare. Ein har fått tilgang til deltidsarbeid – kvinner har fått meir tid – men tid til kva? Jobbar kvinner deltid først og fremst for å ha tid til å gjennomføre alle plikter i heimen i tillegg til å vere yrkesaktiv?

Det er grunn til å spørje seg om dette har gjort oss friare. Vi har tilgang til frie yrkesval og arbeid, men har vi tilgang til makt? Og kva med pensjonspoenga, har vi eigentleg tenkt nok over at deltidsarbeidande stort sett endar opp som minstepensjonistar?

Mange kvinner står i fysisk harde yrker, men lengre arbeidsveker enn i det som vert kalla skiftarbeid i tradisjonelle mannsyrker. Med den nye pensjonsordninga er det no slik at ein ikkje kan rekne med å få like stor andel av arbeidsinntekta i pensjon som det til no har vore vanleg i offentleg sektor. Og med mykje deltid, omsorgspermisjonar med meir vert pensjonsgrunnlaget dårleg. Dette vert no kompensert ved at ein skal belønnast for å stå lenger i arbeid. Så då vert den avtalefesta pensjonsalderen kanskje berre eit tal, for ein har ikkje råd til å ta ut pensjon då, men må arbeide til langt opp i 70-åra.

For mange av oss i fysisk lite krevjande yrke er dette fullt mogleg og kanskje eit ønske frå både arbeidstakar og arbeidsgjevar. Men i desse tunge kvinneyrka veit vi noko om uføre og utslitne kroppar. Og om du greier å stå i arbeid til opp mot 70 har du økonomi til å ta ut pensjon omtrent når den 5/6 år eldre ektefellen begynner å trenge bistand i heimen. Og slik det ser ut pleier mange kvinner ektefellene sine heime. På sjukeheimar er det overvekt av kvinnelege bebuarar, noko som viser at kvinner lever lenger, og at dei avhjelper hjelpeapparatet med omsorg i heimen. Kvinner lever statistisk sett lenger, og det medfører at når eiga helse er øydelagt er ein åleine.

Vi ser at kvinnesjukdomar ikkje har same status innan medisinen som til dømes hjernekirurgi og hjerteinfarkt, og ein ser at både forskinga på og tilbodet innan kvinnesjukdomar er for dårleg. Ein vil ha kortare liggetid for kvinner og barn på fødeavdelingene, og gynekologtilbodet her på Eid er stort sett borte. Det å ta abort i Sogn og Fjordane er vanskeleg, rett og slett på grunn av lang reiseavstand frå utkantane til behandlingsstad i Førde. Og for dei som vil bere fram barn vil ein at liggetida skal bli

kortare. Dette er ikkje god kvinnehelse og det er ikkje god førebygging for komplikasjonar i tilknytninga mellom mor og barn.

I dag er det den internasjonale kvinnedagen. Vi har kome langt når det gjeld likestilling i Norge, men vi er ikkje i mål.

Difor er vi glade for at Arbeiderpartiet framleis vil ha stort fokus på heile, faste stillingar og også løfte «statusen» for kvinnehelse.