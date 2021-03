Bør ha minimum kailengde på 100 meter

Nyhende

Fjellmøy as v/ Stig-Jarle Ervik har kome med synspunkt til sjøarealplanen, som ligg ute til høyring, der han gjev uttrykk for at det er viktig å få til ei fiskerikai/djupvasskai innanfor den innteikna nye hamna som er planlagt frå Per Stave as til Sjåstadmyrene. Han meiner at denne kaia bør vere så stor at det er plass til minimum to linebåtar på 50 meter, altså minimum kailengde på 100 meter. Ervik ønskjer vidare at det bør leggast til rette for at reiarlag kan kjøpe tomter og få bygge seg lager på land, samt å køyre utstyr på kaia med truck.