Person smitta - ukjent smitteveg

Laurdag vart det klart at ein person i Stad har testa positivt for covid-19 etter at Helse Førde analyserte 194 prøver.

Ifølgje ei pressemelding er ein person i Stad no sett i isolasjon i Stad etter å ha fått stadfesta covid-19 smitte. Personen skal ikkje ha vore på reise til område med høg smitterisiko, og kan difor ikkje koplast til andre kjende smittetilfelle så langt. Stad kommune har drive smittesporing frå testresultatet kom fredag kveld, og nærkontaktar har fått beskjed om karantene og vert deretter testa laurdag.

Ifølgje pressemeldinga ber Stad kommune alle innbyggjarar om å ha spesielt låg terskel for å halde seg for seg sjølv og teste seg om dei vert sjuke i tida framover grunna at det er ukjent korleis den sjuke har blitt smitta. Det er viktig å halde god avstand til andre og ha god handhygeiene framover også.