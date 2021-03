Nyhende

Fredag analyserte Helse Førde 194 prøver, og to av desse prøvene var positive. Dette kjem fram i Helse Førde sine oppdaterte tal laurdag morgon. Dei to positive prøvene kjem frå Stad og Sogndal. Ifølgje VG sine tal er det no totalt 31 personar i Stad som har blitt registrert smitta av covid-19.