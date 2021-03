Nyhende

Ifølgje Helse Førde sine oppdaterte tal fredag morgon analyserte helseføretaket 220 prøver torsdag. To av dei var positive. Desse skal vere tatt i Kinn. Helse Førde gjer ein merksam på at kommunen for prøvetaking er ikkje alltid den kommunen som pasienten bur eller har folkeregistrert adresse.