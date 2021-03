Bli med på ein framtidsseglas

Nyhende

Det kjem fram i konseptvalutgreiinga for Nordfjordbrua Lote – Anda.

Fredag 6. november var det gjennomført simulator seglasar gjennom sambandet, skipskanalen på Andaneset, ved Offshore Simulator Center (OSC) i Ålesund. Losar, farleispesialistar, nautikarar og fagkompetanse på bru var til stades. Formålet med seglasen var å få innspel frå eit maritimt perspektiv for å optimere løysingsforslaget til kanalen.

Nordfjordbrua AS Styret har valt bruløysing Nordfjordbrua har no oppdatert tidlegare forslag til konsept/bruløysing og gjennomført Konseptvalutgreiing (KVU) for skipstrafikk som viser korleis større skip kan passere gjennom farleia.

Oasis of the seas

Det vart gjennomført i alt åtte simuleringar både med og mot leia, med ulik styrke og retning på vinden. Skipet som blei brukt var Oasis of the Seas, som er blant verdas største skip. Dette stilte særlege krav til breidda på kanalen, og fungerte som ein utmerka test for manøvreringsevne i gjennom kanalen.

Gjennom simuleringa blei det også gjort vurderingar av nødvendig tid der brua skal stå open før skipet kjem, som er lagt til grunn for berekningane av nedetid av brua. Det vart peikt på ytterlegare behov for undersøkingar, som blant annet blei nemnt som forbetringar til sjølve simuleringsmodell og måling av straum/bølger utanfor Andaneset. Løysingar med omsyn til fendring av vegg gjennom kanal vart også diskutert samt mogelegheiter for merking av farlei.

Basert på simuleringa kom det mange nye innspel på bordet, som har bidratt til å velje endå betre løysningar for sambandet samt belyse nye problemstillingar som det må takast høgde for vidare. Det ble også snakket om at brua og kanalen i seg sjølv vil vere ein turistattraksjon som vil gje ein positiv effekt på hele regionen. Frå eit maritimt perspektiv blei det konkludert at løysinga er realistisk og interessant.

