Viktige strakstiltak for ungdom

- Koronapandemien har ført til at fleire opplever einsemd og psykiske plagar. Unge og aleinebuarar er dei som slit mest. Vestland fylkeskommune tek no tak for å motverke dei negative konsekvensane koronapandemien har hatt for ungdomar, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp).