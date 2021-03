Nyhende

Natt til onsdag hadde Statens vegvesen kontroll på Kjøs, og tungbilar stod i fokus. Totalt 63 tungbilar var innom kontrollplassen, og tolv tungbilar vart kontrollerte.

Ifølgje Statens vegvesen måtte to sjåførar rydde i siktsona før vidare køyring. I tillegg vart det gjett ut eit gebyr på 2000 kroner for dekk under minstemål.