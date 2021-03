Venstre krev eit løft for fylkesvegane

Nyhende

Snart blir det lagt fram ein ny Nasjonal Transportplan. I ein slik plan er det alltid kjekt for dei store partia å snakke om dei store, dyre prosjekta – fjordfrie kryssingar og firefelts vegar.

Venstre har vore tydelege i våre prioriteringar inn mot ny Nasjonal Transportplan: Gul stripe på E39 og dei andre hovudvegane våre – og eit kraftig løft for «det gløymde vegnettet»: Fylkesvegane.

Sogn og Fjordane har utrulege 2.600 kilometer fylkesvegar, som utgjer eit finmaska nett som bind saman små og store bygder i heile fylket med større sentra. Fylkesvegane er «kvardagsvegen» for både arbeidspendlarar, næringstrafikk, fritidsreiser og gåande og syklande – stort sett alle desse om kvarandre på dei same tronge vegane bygd i ei anna tid med langt mindre trafikk enn i dag. Mange av vegane er også utsette for ras.

Skal vi gjere kvardagslivet i Sogn og Fjordane endå betre, trengs det no eit løft for fylkesvegane der også staten bidreg langt sterkare enn i dag. Vi må få ein kraftig auke av innsatsen på rassikring, vi må få utbetra og breidde-utvida dei viktigaste næringsvegane, og vi må få jamnt over opp standarden og tryggleiken på heile fylkesvegnettet.

Venstre kan ikkje love milliardar til alle prestisjeprosjekt – men vi kan love at Venstre vil slost for kvardagsvegane. Difor er meir pengar til fylkesvegane på topp på vår liste over krav til ny Nasjonal Transportplan.