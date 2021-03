Nyhende

– Dette er dei tøffaste av dei tøffaste. Å gå slik i ulendt terreng er fysisk veldig krevjande. Eg veit ikkje om noko anna yrke som kjem i nærleiken. Det er bratt og du går og vasar i kvist heile tida. Ekstra farleg er det dersom det er is i skogbotnen. Det seier skogveteran Erik Nilsen frå Vassenden, som er full av beundring for innsatsen til arbeidslaget til T. Frivik Taubanedrift. Sjølv er han pensjonist, men liker å ta turen til skogs ein gang i blant for å sjå på aktiviteten.