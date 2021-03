Nyhende

Stad kommune har sendt ut «Kommunedelplan for sjøområda 2021- 2031» på høyring. Målsettinga med planen er å auke næringsaktiviteten i sjøområda i kommunen, som ikkje kjem i konflikt med viktige naturområde, kulturminne, verneområde eller bruken av sjøområda til rekreasjon for fastbuande og tilreisande. I kommunedelplanen er det føreslått lokasjonar for tre oppdrettsanlegg. To av områda er Raftevikneste/Krokepollen og Storøya/Søholmen. Begge desse to lokasjonane seier folk på Bryggja kontant nei til. Den tredje lokaliteten er eit lukka anlegg på land på Kalneset, som det ikkje er særleg motstand mot.