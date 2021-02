Nyhende

- Vi ønskjer å sikre nasjonale rammevilkår for ny vekst og omstilling, og vi vil legge premissar for nasjonal politikk . Det treng vi ein felles strategi for, seier Per Vidar Kjølmoen, fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal (Ap) og leiar for styringsgruppa for ny næringsstrategi.