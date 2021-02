Slik vert vêret i helga

Nyhende

Den siste tida har vore både regnfull, vindfull og det har også vore temperaturar rundt ti grader i områda i Stad kommune. Denne helga skal det også vere temperaturar på mellom fire og åtte grader. Ifølgje Yr ser det ut til at det er kaldare i ytre enn i indre denne helga.

Laurdag ser ut til å starte litt slik som vêret har vore den siste tida, med regn både i indre og ytre. På ettermiddagen ligg det derimot an til at sola kjem fram i indre, medan det ser ut til å bli skya i ytre.

Søndag ligg an til å bli den finaste dagen denne helga. I indre ser det ut til at det vert ein dag med sol og temperaturar på mellom fire og ni grader. I ytre ligg det an til ein litt vindfull dag. Ser ein bort ifrå vinden, vert også søndagen ein fin dag med opphald og skya vêr, ifølgje Yr.

Oransje varsel

Den siste tida har det vore oransje varsel og betydeleg snøskredfare i Indre Fjordane. Dette gjeld også fredag og laurdag, ifølgje varsom.no. Snøskredvarselet for søndag er ikkje klart.

Årsaka til det oransje varselet er at svake lag i snødekket gjer at det er ein utfordrande situasjon i høgfjellet. Snø og vind gjer at det kan vere lett å løyse ut skred i fersk fokksnø. Det er venta mest nedbør i indre deler av regionen, Indre Nordfjord og Indre Sunnfjord, og i desse områda vil skredfaren vere høgast.

Dei mest utsette områda er formasjonar i le for sørvestleg vind. Det er venta at det vert litt varmare og fokksnøflak frå fredag vil difor stabilisere seg relativt raskt. Der nedbøren kjem som regn kan små laussnøskred bli løyst ut av seg sjølv i bratt terreng. Der kantkornlaga er aktive kan skred i nysnøflaka føre til at kantkornlaga som er djupare i snødekket også kollapsar. Enkelte skred kan difor bli endå større.

Varsom.no oppmodar om å unngå terreng brattare enn 30 grader og utløpssoner for skred. Det vert også oppmoda om å unngå terrengfeller.

Gult varsel

Ifølgje Yr er det også fredag og laurdag sendt ut eit gult varsel for flaumfare som gjeld Vestland fylke, Rogaland og nord for Jæren. Vassføringa har auka i små og middels store elvar grunna nedbør og det milde vêret. Dette kan føre til lokale overfløymingar der det er mykje is i vassdraga og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken grunna tele. Auka vassføringar kan framleis føre til isgangar med fare for lokale overfløymingar.

Det vert oppmoda om at ein held seg oppdatert, reinsar stikkrenner, kummar og andre vassvegar for snø og is, jord og grus, kvist og lauv, slik at vatnet kan renne uhindra der det vanlegvis renn.