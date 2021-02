Måtte skifte frontruta etter kontroll

Nyhende

Torsdag hadde Statens vegvesen kontroll på Kjøs og både tungbilar og lettbilar var i fokus. Totalt 132 tungbilar var innom kontrollplassen, men 19 tungbilar vart kontrollerte.

Ifølgje Statens vegvesen måtte ein lastebilsjåfør kople frå semitraileren frå trekkbilen slik at svingskiva på bilen kunne smørjast. Den skal ha mangla smurning.

Ein lastebilsjåfør hadde ikkje dekka til varselskilt for brei last etter at lasta var levert, og sjåføren måtte dekke til denne før vidare køyring.

I tillegg fekk ein lastebileigar mangellapp på frontruta på bilen sin. Frontruta hadde sprekker og måtte skiftast. Ein sjåfør måtte også fjerne gjenstandar i frontruta før vidare køyring.