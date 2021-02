Nyhende





– Det er teikna på oppdrag frå oss då vi har eit behov for å vurdere kva som er mogleg å gjere med bygget i framtida. Bygget har eit omfattande rehabiliteringsbehov, så det må gjerast vurderingar av korleis vi skal handtere dette. Det skjer nok likevel ikkje noko dei første åra då det ikkje er sett av midlar til det i denne økonomiplanperioden. I handlingsprogrammet vårt er det sett av midlar i ein meir langsiktig plan då vi veit at det må gjerast noko. Men desse er sett av i 2027 og 2028, og dei vil ikkje på nokon måte bidra til ei omfattande rehabilitering/ombygging i tråd med skissene til Stadsutviklaren. Så dette er ei sak vi må kome tilbake til når vi skal revidere planane våre i samband med budsjett- og økonomiplanhandsaming dei nærmaste åra. Det er kommentaren frå kommunaldirektør Åslaug Krogsæter på spørsmål frå Fjordane om status for prosjektet.