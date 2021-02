Nye positive prøver i Stad

Nyhende

Ifølgje Helse Førde sine oppdaterte tal var det to positive prøver tysdag, etter at Helse Førde analyserte 246 prøver. Dei to positive prøvene skal vere tatt i Stad. Dei som avlegg koronatest er ikkje alltid personar som bur eller har folkeregistrert adresse i Stad.