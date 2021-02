Nyhende

Under kontrollen var det 19 tungbilar over kontrollplassen, ti av køyretøya vart kontrollerte. Ein førar måtte punge ut med to tusen kroner for å ha køyrt med eitt dekk som ikkje var vinterdekk. Ein annan førar måtte sikre lasta før han fekk køyre vidare. Alle dei kontrollerte køyretøya var innanfor vektgrensa melder kontrollørane.